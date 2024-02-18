Рекорд Helldivers 2 не повторится из-за ограничения разработчиков

Совсем недавно кооперативный шутер Helldivers 2 достиг нового пика онлайна в Steam, войдя в тридцатку лучших. Однако серверы студии Arrowhead оказались не готовы к такому триумфу и обеспечили игрокам ворох технических проблем. Чтобы избежать подобного в будущем, разработчики приняли решение ограничить максимальный онлайн Helldivers 2 до 450 тысяч одновременных пользователей суммарно на всех платформах. Это значит, что и на ПК, и на PlayStation 5 одновременно сыграть в игру смогут до 225 тысяч человек.