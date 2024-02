Ubisoft на финишной прямой к запуску XDefiant — своего конкурента Call of Duty

XDefiant — соревновательный шутер в духе Call of Duty, за создание которого отвечает Марк Рубин — он работал на Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts и частично над Call of Duty: Infinite Warfare.