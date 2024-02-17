«Король портативок»: консоль Nintendo Switch 2 отложена до 2025 года

Долгожданная Nintendo Switch 2, как сообщается, дебютирует позже, чем ожидалось. Более ранние слухи переросли в подтвержденные авторитетными инсайдерами задержки, в результате чего запуск консоли был перенесен с конца 2024 года на 1 квартал 2025 года.

© Ferra.ru

Эта новость поступила от нескольких инсайдеров, включая бразильского журналиста Педро Энрике Лутти Липпе и такие издания, как Eurogamer и VGC. В то время как ходили слухи о том, что релиз состоится в конце 2024 года, внутренние препятствия сдвинули сроки.

Итак, почему же так долго ждать? По словам источников, Nintendo сосредоточилась на обеспечении мощной линейки игр от первого лица. Усиление собственных игровых предложений, похоже, является приоритетом, что может привести к появлению на консоли таких интересных игр, как Metroid Prime 4 и новое 3D-приключение во вселенной Mario.

Хотя эта задержка может быть неприятна для нетерпеливых геймеров, в конечном итоге она может пойти на пользу Switch 2. Солидная стартовая линейка может существенно повлиять на успех консоли.