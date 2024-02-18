Создатели Helldivers 2 опять повысили предел онлайна

Студия Arrowhead объявила, что в очередной раз подняла предельный онлайн Helldivers 2 — теперь одновременно в игре могут находиться не больше 450 тыс. человек. Впрочем, учитывая только одни показатели Steam, где онлайн вчера превысил 330 тыс., проделанной работы явно не хватит.

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Helldivers 2 стала неожиданным хитом, показавшим второй лучший результат среди новинок 2024 года в Steam, — новинка многократно обошла результаты Enshrouded, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload и Granblue Fantasy: Relink.