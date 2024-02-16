Названа стоимость PlayStation 5 Pro

Авторы YouTube-канала Moore's Law Is Dead рассказали о выходе новой версии консоли PlayStation. Запись видео доступна на YouTube.

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Согласно раскрытой специалистами информации, PlayStation 5 Pro окажется улучшенной версией PlayStation 5. Блогеры отметили, что переход от PS5 к PS5 Pro окажется «менее скромным», чем в свое время был переход от PS4 к PS4 Pro.

Стоимость базовой версии консоли без дисковода составит 500 долларов. Также, вероятно, Sony выпустит PS5 Pro с дисководом. Она будет дороже актуальной консоли PlayStation 5, которая оценена в 450 долларов. Однако авторы считают, что базовая PS5 подешевеет до 400 долларов после выхода Pro-модели.

Авторы канала Moore's Law Is Dead также рассказали, что новая приставка окажется немного мощнее актуальной. Девайс позволит запускать некоторые игры в разрешении 4К и повысить частоту кадров. Также, вероятно, консоль будет основана на восьмиядерной архитектуре AMD Zen 2 с 56 вычислительными блоками и получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6.