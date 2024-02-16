СМИ сообщило о планах Blizzard уволить более 130 сотрудников офиса в Ирландии

Эпопея с увольнениями в игровой индустрии продолжается. Ирландское издание сообщило, что из офиса Blizzard Entertainment в Корке планируют уволить 136 сотрудников. С начала года сокращения затронули несколько тысяч человек, а Blizzard уже столкнулась с увольнениями после оптимизации расходов Microsoft.

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Сообщается, что предполагаемые сокращения могут оказать весомый вред сотрудникам и их семьям. Сама Blizzard якобы отказывается взаимодействовать с профсоюзом и сокращёнными сотрудниками. Впервые в компании создателей Warcraft и Overwatch заговорили о сокращениях в ирландском подразделении ещё в прошлом месяце. Тогда точное количество сотрудников, которые будут уволены, не уточнялось.

В ирландском офисе Blizzard Entertainment в Корке работает около 200 человек. Компания обосновалась в Ирландии в 2007 году, а местный офис выступает в качестве центра поддержки ряда других подразделений Activision Blizzard.