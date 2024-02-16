Из студии ZA/UM уволили последнего сценариста культовой Disco Elysium

15 февраля в студии ZA/UM прошли сокращения 24 сотрудников. Как оказалось, одним из них был Арго Туулик — последний сценарист культовой Disco Elysium.

© Чемпионат.com

В интервью журналистам Туулик признался, что после ухода из компании её основателей (Роберт Курвиц, Александр Ростов и Хелен Хиндпер) корпоративная культура ZA/UM стала гораздо хуже. По его словам, руководители не ценили сотрудников, а работа сопровождалась постоянными выгораниями.

Согласно информации журналистов, в данный момент ZA/UM разрабатывает два проекта под кодовыми названиями C4 и M0. Последний из них может быть каким-то образом связан с Disco Elysium.