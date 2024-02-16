Для Baldur's Gate 3 вышел шестой патч — с улучшенными поцелуями и новыми анимациями
16 февраля разработчики Baldur's Gate 3 выпустили для игры шестой крупный патч — его размер составил 21 ГБ. Перед установкой авторы рекомендуют иметь около 150 ГБ свободного места.
Главный нововведением стали улучшенные поцелуи, которые теперь адаптированы под героев с разным ростом и отражают характер персонажей.
Коротко о главном
- Компаньоны в лагере больше не будут просто стоять на месте — им добавили специальные анимации;
- Во время диалогов камера теперь больше концентрируется на персонаже игрока;
- Добавлены новые легендарные действия для боссов в хардкорном режиме «Доблесть»;
- Игроки теперь могут убирать персонажа из партии во время разговора с напарником, которого они хотят добавить в неё;
- Исправлено множество багов.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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