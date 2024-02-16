Для Baldur's Gate 3 вышел шестой патч — с улучшенными поцелуями

16 февраля разработчики Baldur's Gate 3 выпустили для игры шестой крупный патч — его размер составил 21 ГБ. Перед установкой авторы рекомендуют иметь около 150 ГБ свободного места.

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Главный нововведением стали улучшенные поцелуи, которые теперь адаптированы под героев с разным ростом и отражают характер персонажей.

Коротко о главном Компаньоны в лагере больше не будут просто стоять на месте — им добавили специальные анимации;

Во время диалогов камера теперь больше концентрируется на персонаже игрока;

Добавлены новые легендарные действия для боссов в хардкорном режиме «Доблесть»;

Игроки теперь могут убирать персонажа из партии во время разговора с напарником, которого они хотят добавить в неё;

Исправлено множество багов.