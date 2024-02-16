Состоялся релиз пиратского экшена Skull and Bones — спустя шесть лет после анонса

16 февраля компания Ubisoft выпустила свою новую игру — пиратский сетевой экшен Skull and Bones. Проект уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

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Skull and Bones — одна из самых многострадальных игр в истории Ubisoft. Игру начали разрабатывать в 2013 году после выхода Assassin's Creed 4: Black Flag, а впервые представили летом 2017 года. Изначально проект должен был поступить в продажу в конце 2018-го, после чего его постоянно переносили, а в 2020 году разработку полностью перезапустили.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.