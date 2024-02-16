Авторы Star Wars Jedi делают игру по «Звездным войнам», которую «хотели фанаты»

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что студия Respawn Entertainment, которая разработала Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, трудится над новой игрой во вселенной «Звёздных войн».

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По словам Хендерсона, многие из геймеров уже давно ждали, чтобы получить что-то подобное, и Respawn как раз над этим работает. Вдаваться в детали инсайдер не стал — он обещал поделиться подробностями в скором времени, как разузнает информацию.