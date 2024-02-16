На Activision подали в суд из-за «монополии» в киберспорте по Call of Duty
Сет ‘Scump’ Эбнер и Гектор ‘H3CZ’ Родригез, два легендарных профессиональных игрока Call of Duty, подали в суд на Activision. Компанию обвиняют в «незаконном монопольном» влиянии на киберспортивную сцену CoD и требуют с неё 680 млн долларов в качестве возмещения ущерба пострадавшим командам.
Истцы также выступают против «вступительного взноса» в Call of Duty League, утверждая, что Activision «вынудила» 12 команд заплатить 27,5 млн долларов за «привилегию» участвовать в соревнованиях. Среди других упомянутых ограничений, которые негативно влияют на игроков CDL:
- «эксклюзивное право заключать контракты с наиболее прибыльными спонсорами», что ограничивает отдельные команды и игроков в привлечении дополнительных брендов;
- участие и поддержка только Activision CoD League;
- ограничения на «коммерциализацию игрового процесса Call of Duty за пределами лиги» — это приводит к невозможности монетизировать любые сторонние соревнования, которые никак не влияют на CDL.
Activision уже представила официальный ответ на обвинения. В нём утверждается, что Scump и H3CZ сначала требовали от компании десятки млн долларов, а затем, когда им отказали, обратились в суд.
Сама Activision будет защищать себя от обвинений и претензий, которые, по её словам, «не имеют под собой ни фактической, ни юридической основы». Компания также выразила разочарование действиями упомянутых членов киберспортивного сообщества, которые «наносят ущерб владельцам команд, игрокам, болельщикам и партнёрам».