На Activision подали в суд из-за «монополии» в киберспорте по Call of Duty

Сет ‘Scump’ Эбнер и Гектор ‘H3CZ’ Родригез, два легендарных профессиональных игрока Call of Duty, подали в суд на Activision. Компанию обвиняют в «незаконном монопольном» влиянии на киберспортивную сцену CoD и требуют с неё 680 млн долларов в качестве возмещения ущерба пострадавшим командам.

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Истцы также выступают против «вступительного взноса» в Call of Duty League, утверждая, что Activision «вынудила» 12 команд заплатить 27,5 млн долларов за «привилегию» участвовать в соревнованиях. Среди других упомянутых ограничений, которые негативно влияют на игроков CDL:

«эксклюзивное право заключать контракты с наиболее прибыльными спонсорами», что ограничивает отдельные команды и игроков в привлечении дополнительных брендов;

участие и поддержка только Activision CoD League;

ограничения на «коммерциализацию игрового процесса Call of Duty за пределами лиги» — это приводит к невозможности монетизировать любые сторонние соревнования, которые никак не влияют на CDL.

Activision уже представила официальный ответ на обвинения. В нём утверждается, что Scump и H3CZ сначала требовали от компании десятки млн долларов, а затем, когда им отказали, обратились в суд.