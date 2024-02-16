Российская Virtus.pro вышла на первый мэйджор по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 стал первым участником чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 в Дании.

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В 3-м туре отборочного RMR-турнира пятёрка Джами Jame Али уверенно победила NAVI — 2:0 (13-9, 13-9). Таким образом, VP обеспечила себе выход в финальную часть мэйджора, выиграв все три игры.

Параллельно такого же результата добилась G2 Esports, за которую выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов — европейский клуб оказался сильнее FaZe Clan со счётом 2:0 (13-8, 13-9).

Также сегодня свой матч выиграла другая отечественная команда, BetBoom Team (13-10 у польской ENTERPRISE). В то же время 9Pandas и Amkal Esports проиграли в 3-м туре и находятся в шаге от вылета с квалификации.

По правилам RMR-турниров в финальную часть PGL Major Copenhagen 2024 пройдут команды, которые набрали три победы. Коллективы с тремя поражениями покидают отборочный ивент.