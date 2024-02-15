Авторы No Man's Sky показали трейлер обновления Omega

Авторы космического симулятора No Man’s Sky поделились деталями и подробностями крупного обновления Omega. Оно выйдет сегодня, а по 19 февраля любой сможет опробовать новую экспедицию абсолютно бесплатно. Патч 4.5 может похвастаться другими многочисленными новинками: переработкой экспедиций, новыми миссиями, пиратскими грузовыми суднами и так далее.

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Игроки смогут путешествовать по мирам на новом виде звездолётов, а сама экспедиция «Омега» объединяет игроков в совместной работе по всей вселенной No Man’s Sky. Среди снаряжения появились новый посох и доспехи. Также появились новые планетарные миссии, которые зависят от региона, климата и личности NPC, который даёт задание.

Сразиться можно будет с пиратскими грузовыми суднами. Игроки смогут садиться на них после победы и захватывать контроль. А в уже добавленных ранее экспедициях появилась возможность брать дополнительное снаряжение и возвращаться за наградами. Разработчики пообещали, что путешествие игроков No Man’s Sky продолжится и в дальнейшем, намекая на продолжение поддержки.