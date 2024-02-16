Где найти штаб Датской торговой компании в Skull and Bones

Oosten Capital — точка интереса на многих торговых маршрутах в восточной части мира Skull and Bones. Город выполняет роль не только штаб-квартиры Датской торговой компании, но и крупного хаба, где можно разжиться ресурсами. Портал gamerant.com рассказал, где его найти.

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Прежде всего, важно помнить, что город — штаб Датской торговой компании. По умолчанию эта фракция настроена к игрокам нейтрально, но, как и любая другая группа NPC, она не позволит безнаказанно грабить свои поселения и корабли. Вы не сможете спуститься на сушу в Oosten Capital, но путешествие все равно того стоит: там можно приобрести множество товаров — или награбить их.

Если вы не полностью открыли карту мира, то Oosten Capital останется скрытой, пока вы не направитесь в регионы Ring of Fire и Naga Sea. Отправляясь в плавание из Sainte-Anne держитесь северо-востока, и вскоре прибудете на место. Точка интереса находится в правой части карты и имеет пункт быстрого перемещения на юг.