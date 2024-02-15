Крупный мод Stardew Valley Expanded загрузили свыше двух миллионов раз

Симулятор фермера Stardew Valley имеет преданную фанатскую базу, которая посвящает игре своё творчество, в том числе и модификации. Одна из таких, Stardew Valley Expanded, смогла достичь более двух миллионов загрузок на Nexus Mods.

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Этой вестью поспешил поделиться создатель модификации под прозвищем FlashShifter. Он опубликовал праздничную открытку и заявил, что польщён вниманием к своему творчеству на протяжении всех лет — мод был загружен на сайт в 2019 году. Сам разработчик пообещал «светлое будущее» для Stardew Valley Expanded, видимо, намекая на будущие версии с новым контентом.

Среди главных особенностей Stardew Valley Expanded выделяют 27 новых персонажей, 50 локаций, 260 событий с персонажами, 27 видов рыб. Был переосмыслен и стандартный контент, включая локации, сюжетные линии героев и фермерство.