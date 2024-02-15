Фанаты фурри взбудоражили игроков фейковым анонсом VR-шлема Valve

14 февраля в сети появился высококачественный сайт Valve Prism — якобы нового шлема виртуальной реальности Valve, способного работать автономно и без других устройств. Сайт оказался высококачественной подделкой и шуткой, что подтвердила в том числе и корпорация Гейба Ньюэлла.

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Выяснилось, что сама идея Valve Prism оказалась шуткой с конференции фанатов фурри-культуры Midwest Furfest. Тогда один из блогеров опубликовал фотографию с шуточными стикерами с рекламой устройства Valve Deckard, которое якобы должно было выйти 14 февраля 2024 года.

Пользователей позабавила шутка, но кто-то расстроился, что Valve не решилась выпускать настоящего конкурента для Apple Vision Pro. Судя по настроениям в компании, Valve хочет продолжать развивать экосистему Steam и Steam Deck.

Однако до этого Valve уже выпускала шлем виртуальной реальности Valve Index. Он стал очень популярным в момент выхода Half-Life: Alyx (2020) — эксклюзивной для виртуальной реальности игры.

Шуточные стикеры и фейковый шлем Valve Prism

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