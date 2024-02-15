Энтузиаст показал игру про Шрека на Unreal Engine 5 с шикарной графикой

Энтузиаст показал игру про Шрэка на Unreal Engine 5 с шикарной графикой
На канале TeaserPlay, который ранее показал возможный вид игры про Железного человека, появилось новое видео. В нём демонстрируют, как может выглядеть игра про огра Шрэка из одноимённого мультфильма на движке Unreal Engine 5.
В первую очередь в глаза бросается реалистичная графика и красивое освещение. Этого удалось достигнуть благодаря таким технологиям Unreal Engine 5, как Lumen, Nanite, а также некого подобия трассировки пути для придания освещению дополнительной глубины.
Что касается игрового процесса, то ролик показывает лишь концепт, а не полноценную игру. В TeaserPlay считают, что современная крупнобюджетная игра о персонаже может быть как платформером, так и ролевой игрой с открытым миром.
Настоящая консольная игра про Шрэка в последний раз выходила в 2010 году — Shrek Forever After: The Game получила довольно низкие оценки критиков. С тех пор зелёный огр посещал только мобильные платформы или игры по другим франшизам.