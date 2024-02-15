Создатель Palworld: мы вас любим и ждем обратно

Делать перерывы от игр — это нормально. Вы не должны чувствовать себя плохо из-за этого. В Palworld, как и во многих других играх, не может появляться огромное количество нового контента каждую неделю. Он появится и будет замечательным, но на это уйдёт немного времени. Если вы всё ещё играете в Palworld, мы вас любим. Если вы больше не играете в Palworld, мы всё равно вас любим, ждём обратно и надеемся, что вы вернётесь на второй раунд, когда будете готовы. Играйте в разные игры, пробуйте разные жанры и почаще просматривайте раздел с инди-играми, чтобы находить скрытые жемчужины.