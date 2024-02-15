Моддеры взялись за сборник ремастеров Tomb Raider и уже раздели Лару Крофт

На Nexus Mods появились первые моды для сборника Tomb Raider I-III Remastered, который вышел вчера на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Энтузиасты успели поэкспериментировать с технической стороной ремастеров, а также перенести в них некоторый контент из оригинальных и других игр серии (вроде саундтрека, шрифта, экрана загрузки и так далее).

Другие моддеры взялись за внешний вид героини и уже отправили расхитительницу гробниц навстречу приключениям топлес.

Один пользователь посчитал, что предупреждение об оскорбительных стереотипах в Raider I-III Remastered может само оскорблять некоторых игроков, поэтому создал мод на его удаление. В общем, всё на благо инклюзивности.