Bandai Namco поделилась финансовым отчётом за прошедший квартал. Из него стало известно, что продажи Tekken 8 превысили 2 млн копий.

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Издатель назвал релиз файтинга успешным. В Bandai Namco довольны продажами Tekken 8 и хвалебными отзывами, которые оставили игроки и критики.

Для сравнения: Tekken 7 сумела разойтись тиражом в 2 млн копий примерно за два месяца после релиза, а Tekken 8 понадобилось на это меньше трёх недель.