Нарративный директор World of Warcraft «тихо» покинул Blizzard прошлой осенью

Фанаты World of Warcraft обнаружили, что нарративный директор Стив Данузер без громких анонсов покинул Blizzard ещё в ноябре прошлого года — упоминание об этом пользователи нашли на странице Linkedln автора.

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Данузер покинул компанию незадолго проведения нового BlizzCon, где состоялся анонс будущих дополнений WoW. Позже Данузер подтвердил информацию про свой уход изданию PC Gamer, где отметил, что расставание с фирмой произошло без каких-либо ярких моментов.

Некоторые фанаты предположили, что уход Данузера мог быть связан с возвращением в компанию Криса Метцена, который теперь занял должность творческого директора вселенной Warcraft — именно он тогда и представлял серию дополнений «Сага о душе мира» на BlizzCon 2023.

Но сам Данузер отметил, что решение было связано с желанием попробовать «что-то новое» и проблемами географического характера — дорога до офиса занимала у него слишком много времени, поэтому автор хотел продолжать работу из дома:

Восемь лет — долгий срок для работы над одной игрой, и хотя помощь в разработке сюжетной линии WoW на будущие годы была сложной и полезной, в последнее время я всё сильнее чувствовал желание направить свой творческий потенциал в иное русло.

Автор пока не раскрыл детали о своих грядущих планах, хотя какие-то анонсы могут прозвучать в этом году. Сам Данузер во время работы над World of Warcraft написал ряд популярных квестов, внутриигровых пророчеств и книг, как и различные диалоги в катсценах.

Кроме того, он во многом отвечал за развитие линии Сильваны — в том числе за элементы, связанные с Натаносом, которые проявлялись и в World of Warcraft: Shadowlands.