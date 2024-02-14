Нарративный директор World of Warcraft «тихо» покинул Blizzard прошлой осенью
Фанаты World of Warcraft обнаружили, что нарративный директор Стив Данузер без громких анонсов покинул Blizzard ещё в ноябре прошлого года — упоминание об этом пользователи нашли на странице Linkedln автора.
Данузер покинул компанию незадолго проведения нового BlizzCon, где состоялся анонс будущих дополнений WoW. Позже Данузер подтвердил информацию про свой уход изданию PC Gamer, где отметил, что расставание с фирмой произошло без каких-либо ярких моментов.
Некоторые фанаты предположили, что уход Данузера мог быть связан с возвращением в компанию Криса Метцена, который теперь занял должность творческого директора вселенной Warcraft — именно он тогда и представлял серию дополнений «Сага о душе мира» на BlizzCon 2023.
Но сам Данузер отметил, что решение было связано с желанием попробовать «что-то новое» и проблемами географического характера — дорога до офиса занимала у него слишком много времени, поэтому автор хотел продолжать работу из дома:
Восемь лет — долгий срок для работы над одной игрой, и хотя помощь в разработке сюжетной линии WoW на будущие годы была сложной и полезной, в последнее время я всё сильнее чувствовал желание направить свой творческий потенциал в иное русло.
Автор пока не раскрыл детали о своих грядущих планах, хотя какие-то анонсы могут прозвучать в этом году. Сам Данузер во время работы над World of Warcraft написал ряд популярных квестов, внутриигровых пророчеств и книг, как и различные диалоги в катсценах.
Кроме того, он во многом отвечал за развитие линии Сильваны — в том числе за элементы, связанные с Натаносом, которые проявлялись и в World of Warcraft: Shadowlands.
Недавно, кстати, авторы WoW рассказали о грядущих сюрпризах для фанатов, которые ждут их в этом году.