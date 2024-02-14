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Пиковый онлайн шутера Helldivers 2 в Steam превысил 200 тысяч человек — и продолжает расти

В ночь на 14 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 установил новый рекорд пикового онлайна в Steam — в игре одновременно находилось более 200 тысяч человек. Новый проект PlayStation уверенно закрепился на втором месте в списке самых популярных игр 2024 года, уступая лишь хитовому выживачу Palworld в духе «Покемонов».

Пиковый онлайн шутера Helldivers 2 в Steam превысил 200 тысяч человек
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Результат в 203 тысячи человек дался Helldivers 2 очень непросто: изначально Sony не ожидала такого спроса, из-за чего многие геймеры столкнулись с ошибками при соединении с серверами игры. Судя по всему, проблема постепенно разрешается — пиковый онлайн в Steam растёт ежедневно.

Самые популярные игры 2024 года в Steam по пиковому онлайну

  1. Palworld — 2,1 млн
  2. Helldivers 2 — 203 тысячи
  3. Enshrouded — 160 тысяч
  4. Granblue Fantasy: Relink — 114 тысяч
  5. Tekken 8 — 49,9 тысяч
  6. Like a Dragon: Infinite Wealth — 46,1 тысяча
  7. Persona 3 Reload — 45 тысяч
  8. «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» — 13,4 тысячи
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