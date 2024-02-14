Пиковый онлайн шутера Helldivers 2 в Steam превысил 200 тысяч человек

В ночь на 14 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 установил новый рекорд пикового онлайна в Steam — в игре одновременно находилось более 200 тысяч человек. Новый проект PlayStation уверенно закрепился на втором месте в списке самых популярных игр 2024 года, уступая лишь хитовому выживачу Palworld в духе «Покемонов».