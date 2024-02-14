Lies of P слили на торренты из-за ошибки разработчиков

Разработчики из студии Neowiz Game ошибочно выпустили файл обновления для соулслайка Lies of P без Denuvo. Это явно случайность, ведь файл назывался LOP-Win64-Test, а основная игра по-прежнему находилась под защитой.

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После того как утечка была обнаружена, разработчики сняли Denuvo и с основной версии игры. После этого Lies of P мгновенно утекла в Сеть и сейчас бесплатно доступна на торрентах.

Lies Of P рассказывает историю о прекрасном городе Крат, который был практически уничтожен взбесившимися куклами. Игра дополняет геймплей соулслайка уникальной механикой лжи.