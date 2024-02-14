Sony опубликовала финансовый отчет и поделилась любопытными данными

Продажи «Человека-паука 2» достигли 10 млн копий, отгрузки PS5 превысили 54 млн консолей
Sony опубликовала свой финансовый отчёт за прошедший квартал и поделилась любопытными данными. Так, продажи игры «Человек-паук 2» превысили 10 млн копий — на это игре потребовалось несколько месяцев.
Что касается продаж самой PS5, то они приблизились к отметке в 54,8 млн консолей. Притом за квартал Sony продала 8,2 млн устройств — это рекордный показатель за всё время существования PS5.
Другие данные из отчёта
- Количество пользователей PlayStation Network насчитывает 123 млн. Это на 11 млн больше, чем за прошлый финансовый год
- За квартал продано 16,2 млн копий игр от внутренних студий Sony. Всего за квартал продали 89,7 млн копий тайтлов. Из них 66% пришлись на цифру
- До конца марта 2025 года Sony не планирует выпускать крупные игры по своим франшизам
- Компания заявила о постепенном переходе PS5 в поздний жизненный цикл
Sony ожидает, что в следующем квартале продажи PS5 будут ниже, а со временем падение станет более заметным.
Чемпионат.com: главные новости