Sony опубликовала финансовый отчет и поделилась любопытными данными

Sony опубликовала свой финансовый отчёт за прошедший квартал и поделилась любопытными данными. Так, продажи игры «Человек-паук 2» превысили 10 млн копий — на это игре потребовалось несколько месяцев.

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Что касается продаж самой PS5, то они приблизились к отметке в 54,8 млн консолей. Притом за квартал Sony продала 8,2 млн устройств — это рекордный показатель за всё время существования PS5.

Другие данные из отчёта Количество пользователей PlayStation Network насчитывает 123 млн. Это на 11 млн больше, чем за прошлый финансовый год

За квартал продано 16,2 млн копий игр от внутренних студий Sony. Всего за квартал продали 89,7 млн копий тайтлов. Из них 66% пришлись на цифру

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