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В ремастере Tomb Raider есть предупреждение о расовых стереотипах

Сегодня состоялся релиз ремастированной трилогии Tomb Raider, а издание IGN обратило внимание на интересную деталь. Прямо после запуска тайтла геймеры увидят обращение от разработчиков.

В ремастере Tomb Raider есть предупреждение о расовых стереотипах
© Чемпионат.com

Оно гласит, что в игре присутствуют элементы, которые могут оскорбить представителей разных культур. Особый акцент делается на расовые и этнические стереотипы.

По словам авторов, они намеренно не стали вырезать из проекта этот контент, чтобы он всегда был на виду и напоминал о своём дурном влиянии.

«Игры в этой подборке содержат оскорбительные изображения людей и культур, укоренившихся в расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям в Crystal Dynamics. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы решили представить его здесь в первоначальном виде, без изменений, в надежде, что мы сможем признать его пагубное влияние и извлечь уроки».

Сборник доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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