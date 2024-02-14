В ремастере Tomb Raider есть предупреждение о расовых стереотипах

«Игры в этой подборке содержат оскорбительные изображения людей и культур, укоренившихся в расовых и этнических предрассудках. Эти стереотипы глубоко вредны, непростительны и не соответствуют нашим ценностям в Crystal Dynamics. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы решили представить его здесь в первоначальном виде, без изменений, в надежде, что мы сможем признать его пагубное влияние и извлечь уроки».