Названа дата выхода Sons of the Forest из раннего доступа

Авторы сурвайвала Sons of the Forest назвали дату выхода игры из раннего доступа. Полноценный релиз на ПК в Steam состоится 22 февраля — в этот день выйдет версия 1.0.

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В трейлере, посвящённом выходу из раннего доступа, показали главного героя, который пытается выжить на острове, кишащем аборигенами и другими жуткими существами.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Endnight Games.

Что до консолей, то сурвайвал должен добраться и до них, но авторы пока не называют даже примерную дату выхода.