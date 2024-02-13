Поклонник The Witcher заплатил 30 тысяч злотых за участие в мокап-сессии

Студия CD Projekt RED в рамках крупной благотворительной акции «Большой оркестр праздничной помощи» выставила на аукцион необычный лот. Она предложила выкупить право участия в сессии компьютерного захвата движений актеров для будущей игры серии «Ведьмак».

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Поклонник серии, которому достался лот, не пожалел денег за уникальное предложение. Он заплатил 30 100 злотых (почти 7,5 тысяч долларов), победив 32 конкурента.

Счастливый владелец лота побывает в офисе CD Projekt RED и примет участие в мокап-сессии для The Witcher: Polaris. В ходе записи его будут сопровождать актёры и разработчики, которые научат, что делать, и раскроют секреты процесса анимации. Вдобавок поклоннику устроят экскурсию по студии и вручат мешок сувениров. А главное — результат сессии, какой бы она ни оказалась, обязательно используют в Polaris.