Поклонник The Witcher заплатил 30 тысяч злотых за участие в мокап-сессии

Поклонник The Witcher заплатил 30 тысяч злотых за участие в захвате движений Polaris
Студия CD Projekt RED в рамках крупной благотворительной акции «Большой оркестр праздничной помощи» выставила на аукцион необычный лот. Она предложила выкупить право участия в сессии компьютерного захвата движений актеров для будущей игры серии «Ведьмак».
Поклонник серии, которому достался лот, не пожалел денег за уникальное предложение. Он заплатил 30 100 злотых (почти 7,5 тысяч долларов), победив 32 конкурента.
Счастливый владелец лота побывает в офисе CD Projekt RED и примет участие в мокап-сессии для The Witcher: Polaris. В ходе записи его будут сопровождать актёры и разработчики, которые научат, что делать, и раскроют секреты процесса анимации. Вдобавок поклоннику устроят экскурсию по студии и вручат мешок сувениров. А главное — результат сессии, какой бы она ни оказалась, обязательно используют в Polaris.
Работа над Polaris, прямым продолжением трилогии The Witcher, начнётся в этом году, и к середине года над ней будут трудиться около 400 человек. Пока что неизвестно, когда состоится сессия захвата движений с участием щедрого поклонника.