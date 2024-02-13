Оружие с самым низким TTK для Warzone: что взять для дальнего и ближнего боя

ТТК (англ. time to kill) — один из самых важных показателей любого оружия в Call of Duty, особенно в Warzone. Портал dotesports.com поделился статистикой по ТТК для оружия дальнего и ближнего боя.

Оружие с самым низким ТТК на дальних дистанциях

Мета для дальних дистанций обычно подразумевает оружие, предназначенное для перестрелок на расстоянии от 30 метров и больше. Имейте в виду, что ТТК рассчитывается и измеряется в миллисекундах и учитывает попадания в разные части тела — не только в голову.