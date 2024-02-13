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Оружие с самым низким TTK для Warzone: что взять для дальнего и ближнего боя

ТТК (англ. time to kill) — один из самых важных показателей любого оружия в Call of Duty, особенно в Warzone. Портал dotesports.com поделился статистикой по ТТК для оружия дальнего и ближнего боя.

Оружие с самым низким TTK для Warzone: что взять для дальнего и ближнего боя
© Steam

Оружие с самым низким ТТК на дальних дистанциях

Мета для дальних дистанций обычно подразумевает оружие, предназначенное для перестрелок на расстоянии от 30 метров и больше. Имейте в виду, что ТТК рассчитывается и измеряется в миллисекундах и учитывает попадания в разные части тела — не только в голову.

  • RAM-7 — 640 мс
  • Bruen MK9 — 711 мс
  • BAS-B — 720 мс
  • SVA 545 — 726 мс
  • Holger 26 — 765 мс
  • BP50 — 770 мс
  • TAQ Eradicator — 771 мс
  • MTZ 762 — 776
  • MTZ Interceptor — 841 мс
  • Pulemyot 762 (JAK Annihilator Bullpup Kit) — 841 мс

Оружие с самым низким ТТК в ближнем бою

  • COR-45 XRK IP-V2 Conversion Kit — 300 мс
  • AMR9 — 576 мс
  • RAM-9 — 585 мс
  • WSP-9 — 600 мс
  • HRM-9 — 612 мс
  • Striker 9 — 630 мс
  • Lachmann Shroud — 641 мс
  • Striker — 651 мс
  • WSP Swarm — 675 мс
  • VEL 46 — 693 мс
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