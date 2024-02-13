Оружие с самым низким TTK для Warzone: что взять для дальнего и ближнего боя
ТТК (англ. time to kill) — один из самых важных показателей любого оружия в Call of Duty, особенно в Warzone. Портал dotesports.com поделился статистикой по ТТК для оружия дальнего и ближнего боя.
Оружие с самым низким ТТК на дальних дистанциях
Мета для дальних дистанций обычно подразумевает оружие, предназначенное для перестрелок на расстоянии от 30 метров и больше. Имейте в виду, что ТТК рассчитывается и измеряется в миллисекундах и учитывает попадания в разные части тела — не только в голову.
- RAM-7 — 640 мс
- Bruen MK9 — 711 мс
- BAS-B — 720 мс
- SVA 545 — 726 мс
- Holger 26 — 765 мс
- BP50 — 770 мс
- TAQ Eradicator — 771 мс
- MTZ 762 — 776
- MTZ Interceptor — 841 мс
- Pulemyot 762 (JAK Annihilator Bullpup Kit) — 841 мс
Оружие с самым низким ТТК в ближнем бою
- COR-45 XRK IP-V2 Conversion Kit — 300 мс
- AMR9 — 576 мс
- RAM-9 — 585 мс
- WSP-9 — 600 мс
- HRM-9 — 612 мс
- Striker 9 — 630 мс
- Lachmann Shroud — 641 мс
- Striker — 651 мс
- WSP Swarm — 675 мс
- VEL 46 — 693 мс
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