В Steam начался фестиваль кооперативных игр

В магазине Steam начался новый фестиваль под названием Remote Play Together. Он посвящен играм, которые рассчитаны на совместное прохождение с помощью функции RPT.

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В рамках ивента доступны скидки вплоть до 90% и бесплатные демоверсии кооперативных проектов.

Интересные предложения с фестиваля:

Divinity: Original Sin II — 239 рублей

— 239 рублей Enter the Gungeon — 165 рублей

— 165 рублей Song of Conquest — 249 рублей

— 249 рублей Vampire Survivors — 170 рублей

— 170 рублей Soul Calibur VI — 199 рублей

— 199 рублей Barony — 532 рубля

— 532 рубля PlateUp! — 325 рублей.

Кроме этого, в Steam можно бесплатно забрать три предмета для оформления своего профиля.