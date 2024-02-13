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В Steam начался фестиваль кооперативных игр со скидками и бесплатными демо

В магазине Steam начался новый фестиваль под названием Remote Play Together. Он посвящен играм, которые рассчитаны на совместное прохождение с помощью функции RPT.

В Steam начался фестиваль кооперативных игр
© Cq.ru

В рамках ивента доступны скидки вплоть до 90% и бесплатные демоверсии кооперативных проектов.

Интересные предложения с фестиваля:

  • Divinity: Original Sin II — 239 рублей
  • Enter the Gungeon — 165 рублей
  • Song of Conquest — 249 рублей
  • Vampire Survivors — 170 рублей
  • Soul Calibur VI — 199 рублей
  • Barony — 532 рубля
  • PlateUp! — 325 рублей.

Кроме этого, в Steam можно бесплатно забрать три предмета для оформления своего профиля.

Remote Play Together продлится до 19 февраля 21:00 мск.

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