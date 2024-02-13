В Steam начался фестиваль кооперативных игр со скидками и бесплатными демо
В магазине Steam начался новый фестиваль под названием Remote Play Together. Он посвящен играм, которые рассчитаны на совместное прохождение с помощью функции RPT.
В рамках ивента доступны скидки вплоть до 90% и бесплатные демоверсии кооперативных проектов.
Интересные предложения с фестиваля:
- Divinity: Original Sin II — 239 рублей
- Enter the Gungeon — 165 рублей
- Song of Conquest — 249 рублей
- Vampire Survivors — 170 рублей
- Soul Calibur VI — 199 рублей
- Barony — 532 рубля
- PlateUp! — 325 рублей.
Кроме этого, в Steam можно бесплатно забрать три предмета для оформления своего профиля.
Remote Play Together продлится до 19 февраля 21:00 мск.