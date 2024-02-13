Игроки Diablo 4 посмеялись над цветными порталами по цене Palworld

В Diablo IV есть множество косметических предметов, но один из них вызвал серьёзные споры в сообществе игроков. Речь идёт про цветные порталы, которые стоят почти вдвое дешевле полноценной версии игры.

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В наборе Dark Pathways представлены порталы оранжевого, зелёного, фиолетового, жёлтого и синего цветов. За 30 долларов игроки также получат 1000 единиц игровой валюты, но пользователи отмечают, что столько же стоит недавняя выживалка Palworld. Дополнительно ситуацию нагнетает то, что цвета порталов привязаны к определённым классам.

Изменение цветов портала носит исключительно косметический характер, поэтому часть игроков считает, что обвинять в чём-то Blizzard не имеет смысла — разработчики не заставляют платить. К тому же многие уже увидели цветные порталы у других геймеров, поэтому покупатели на необычный товар смогли найтись.

Diablo 4 доступна на PC, PlayStation и Xbox. Ранее разработчики сообщили о переносе обновления, добавляющего «Череду испытаний» и таблицы лидеров. Blizzard требуется дополнительное время на доработку.