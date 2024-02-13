Stellar Blade получила высокий рейтинг в Корее за наготу и жестокость

Экшен Stellar Blade получил самый высокий возрастной рейтинг в Корее из-за присутствия в игре элементов наготы и обилия жестокости («18+»).

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Судя по описанию, в новинке игроков ожидают всевозможные моменты с нанесением персонажам суровых увечий, а ещё присутствует обезглавливание. Что касается наготы, то речь, судя по всему, идёт про откровенные костюмы, которые практически не скрывают тела главной героини.

Новинке ещё предстоит получить возрастной рейтинг других организаций вроде PEGI и ESRB, но, похоже, что он не будет сильно отличаться от текущего результата.

Действие игры разворачивается в постапокалипсисе, где героиня по имени Ева исследует опасные уголки мира и сражается с разнообразными врагами. Ранее создатели игры упоминали, что одним из источников вдохновения для экшена стала NieR: Automata.

Высокий рейтинг новинки не удивляет и на фоне прошлых заявлений разработчиков, которые рассказывали, что ягодицам главной героини специально уделили отдельное внимание.

Кроме того, в том же интервью авторы поведали, что постепенно Ева пройдёт путь от солдата до героя, который становится всё более человечным.