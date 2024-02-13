Ремастер Tomb Raider покадрово сравнили с оригинальной игрой

Так, обновлённая трилогия получила улучшенные текстуры и освещение, более детализированные задники, а также кат-сцены в высоком разрешении. При этом остальные элементы остались на месте, включая анимации передвижения и озвучку. Ещё один приятный бонус для фанатов: возможность переключать графику между ремастером и оригинальной версией — как в сборнике Halo: The Master Chief Collection.