EA могла вложить в провалившийся шутер около 125 млн долларов

Плохие продажи магического шутера Immortals of Aveum привели к провалу самой игры и увольнению почти 50% сотрудников студии-разработчика Ascendant. В прошлом ситуацию пытались объяснить неудачным окном релиза и слишком высокими системными требованиями. Но, по словам бывшего сотрудника Ascendant, к провалу Immortals of Aveum привели её концепция и весьма значительный бюджет.

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Пожелавший остаться анонимным источник обсудил эту тему в разговоре с IGN. По его словам, масштаб проекта был слишком большим для дебютной игры Ascendant. Electronic Arts якобы потратила не него около 125 млн долларов: 85 млн — на саму разработку и 40 млн — на маркетинг и дистрибуцию.

Да, в команде Immortals of Aveum были талантливые специалисты, но «попытка создать однопользовательский шутер ААА-класса в современных реалиях рынка была поистине ужасной идеей». Стоит также помнить, что речь идёт о новой IP и технологиях Unreal Engine 5. Как результат, на релизе получилась «скучная и слишком затянутая кампания».

Другой сотрудник Ascendant, который всё ещё работает в стенах студии, отметил, что Immortals of Aveum в целом соответствует идеям, которые давно стали чем-то внутреннего мема в индустрии. Однако проекту не удалось найти свою аудиторию.