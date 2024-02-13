Cooler Master выпустил современный 24.5″ игровой монитор

Cooler Master представил игровой монитор GA2501 с 24,5-дюймовым FHD-экраном. Устройство обладает разъемом VGA и технологией «Adaptive Sync». Монитор ориентирован на простоту и функциональность.

Основные характеристики включают в себя IPS-панель размером 24,5 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей. Частота обновления составляет 100 Гц через HDMI и 75 Гц через VGA. Устройство поддерживает наклон экрана от -5° до 15° и включает режим снижения яркости синего света для уменьшения воздействия вредного света.