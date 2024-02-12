5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Shanghai Summer

Атмосферная, медитативная визуальная новелла в сеттинге Шанхая начала XXI века. Протагонист получает письмо от своей бывшей девушки, которое запускает интроспективную спираль: герою предстоит переосмыслить не только свою жизнь, но и жизни его близких друзей. Shanghai Dreaming колеблется где-то между ностальгией и поиском оптимизма, и превосходная рисовка отлично работает на это настроение.

Steam

Pixel Noir

Pixel Noir, как можно догадаться по названию, это пиксельное приключение. Если точнее, нуар-детектив. Игрок примерит на себя роль «самого дешевого частного детектива» в городе, погрязшем в коррупции. А это значит, что сыщику и его напарнику предстоит расследовать самые разные дела, параллельно участвуя в пошаговых сражениях.

Steam

River Town Factory

River Town Factory вышла из раннего доступа Steam: это необычный гибрид симулятора фермы, RPG и головоломки на оптимизацию. Игрок попадает на тысячу лет в прошлое после катастрофы, уничтоживший мир, но сохраняет все знания о современном мире. При помощи этих знаний необходимо наладить производство предметов и ресурсов, чтобы выбраться из пространственно-временной западни.

Steam

CLeM

Мрачное point-and-click приключение, которое сами разработчики называют «пазлванией». Протагонист CLeM находит странную тетрадь, и чтобы разгадать ее секреты, игроку предстоит решить немало хитроумных головоломок.

Steam

Sheepy: A Short Adventure

Маленький бесплатный платформер об одинокой овечке, заблудившейся в неоновом мире будущего. Sheepy: A Short Adventure замечательно выглядит и не потребует много времени на прохождение, поэтому поклонникам жанра стоит обратить внимание.