Что нужно знать о Helldivers 2: советы по прохождению

Helldivers 2, кооперативный шутер от создателей серии Magicka, неожиданно стал самым крупным релизом Sony на ПК. И несмотря на некоторые технические проблемы, игра заслуживает высоких оценок. Портал PC Gamer поделился неочевидными, но полезными советами по прохождению.

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«Паркур» позволяет забираться выше, чем можно подумать

В Helldivers 2 нет механики прыжка или акробатики, но это не значит, что вы не можете занять позицию повыше. Игра позволяет персонажам перелезать через препятствия не выше пояса, благодаря чему можно забираться на контейнеры и здания. Но дальность анимации достаточно высока, чтобы пользоваться ей не по назначению. Заберитесь на какой-нибудь ящик, разбегитесь с него и нажимайте на «Пробел», чтобы зацепиться за соседний уступ.

Авиаудары уничтожают гнезда терминидов

Обучение Helldivers 2 показывает игроку, что гнезда терминидов можно подрывать гранатами, но не уточняет, что авиаудары работают даже лучше. Одна стратагема способна запечатать сразу несколько гнезд, если они находятся рядом. Конечно, эффективность зависит от типа авиаудара, но он в любом случае покроет большую площадь, чем гранаты.

Рюкзак и дополнительное оружие

Helldivers 2 не говорит об этом прямым текстом, но игрок может надеть и рюкзак, и дополнительное оружие одновременно. Иными словами, вы можете нести и сумку с патронами для товарищей, и тяжелый пулемет (или любое другое оружие). Поэтому желательно всегда иметь хотя бы одного игрока на должности носильщика амуниции.

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Огонь от бедра

Не бойтесь стрелять по противникам от бедра. Здесь эта механика работает так же, как в серии Gears of War: при стрельбе от бедра нет прицела, но трассеры пуль все равно позволяют корректировать огонь. Персонажи также могут бежать во время стрельбы, что полезно при битве против орды.

Настройки оружия

Еще одна механика, которую Helldivers 2 не объясняет. Если вы зажмете клавишу перезарядки, то на экране появится меню настройки оружия. Например, на штурмовых винтовках можно поменять упреждение стрельбы и скорострельность, а также включить или выключить фонарик.

Радарные станции подсвечивают добычу

По пути к цели вы можете наткнуться на радарную станцию — не поленитесь потратить время и активировать тарелку. Она подсветит на карте ближайшие точки интереса, в том числе редкие образцы, необходимые для прокачки корабля, бункеры с медалями и местоположение противников.

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Режим стрельбы от первого лица

Helldivers 2 — шутер от третьего лица, но во время прицеливания каждое оружие можно перевести в режим от первого лица. Игра знакомит с этой механикой, когда вы впервые воспользуетесь снайперской винтовкой, но не поясняет, что она применима к любому оружию. По умолчанию для смены камеры нужно нажать на колесико мыши, не отпуская правую клавишу.

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