Продюсер ремейка Silent Hill 2 заявил о завершающем этапе разработки

Мотои Окамото, продюсер Silent Hill 2 Remake, дал развёрнутое интервью. Как оказалось, игра находится на завершающей стадии разработки, но делиться подробностями пока рано. При этом он описал ремейк как оригинальную Silent Hill 2, но которую можно без проблем запустить в наши дни, причём с современными визуальными эффектами.

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Недавно ремейк Silent Hill 2 получил демонстрацию боевой системы в рамках трансляции State of Play. Однако не всем зрителям ролик пришёлся по вкусу — авторов обвинили в экономии и заметно худшими результатами, чем в ремейках Resident Evil.

Напомним, что игру показали в трейлере новинок PlayStation 2024 года. Кроме того, несколько достижений ремейка Silent Hill 2 нашли в базе данных Steam. Хоррор создаётся для PlayStation 5 и PC.

Также была затронута тема бесплатной Silent Hill: The Short Message. Окамото сравнил хоррор с инди-проектами в жанре ужасов, которые набрали популярность в последние годы. Мотои захотел посмотреть, как подобный формат можно реализовать в рамках серии Silent Hill. От этого The Short Message лишь стала более захватывающей и позиционируется самостоятельной историей.