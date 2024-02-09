Ремастер The Last of Us 2 стал второй самой продаваемой игрой января в Европе
Издание GamesIndustry.biz опубликовало рейтинг самых продаваемых игр января 2024 года в Европе. Традиционно, первое место занял футбольный симулятор EA Sports FC 24, а на второй строчке расположился ремастер The Last of Us 2 — он стартовал лучше ремейка первой части в 2,5 раза.
Тройку лидеров закрепила Hogwarts Legacy от Avalanche Software, а позади неё расположился шутер Call of Duty: Modern Warfare 3. Стоит отметить, что в топе учитывались как продажи цифровых копий, так и физических.
Топ-10 самых продаваемых игр января в Европе
- EA Sports FC 24
- The Last of Us: Part II Remastered
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- GTA V
- Tekken 8
- Super Mario Bros Wonder (без учёта цифровых копий)
- Hellblade: Senua's Sacrifice
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Need for Speed: Heat
Чемпионат.com: главные новости