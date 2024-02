Ремастер The Last of Us 2 стал второй самой продаваемой игрой января в Европе

Издание GamesIndustry.biz опубликовало рейтинг самых продаваемых игр января 2024 года в Европе. Традиционно, первое место занял футбольный симулятор EA Sports FC 24, а на второй строчке расположился ремастер The Last of Us 2 — он стартовал лучше ремейка первой части в 2,5 раза.