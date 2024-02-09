Создатели Hogwarts Legacy показали забавные моменты разработки
Разработчики Hogwarts Legacy поделились роликом, которым демонстрирует забавные моменты разработки. Технические баги могут быть действительно забавными, но только если они не перешли в релизную версию игры.
Внимание: видео содержит спойлеры к Hogwarts Legacy и старые материалы, которые затем были изменены или вырезаны.
Hogwarts Legacy вышла в 2023 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Мировые продажи игры превысили 22 млн копий
Несмотря на то, что многие игровые СМИ и премии в целом игнорировали существование Hogwarts Legacy, ролевое приключение во вселенной «Гарри Поттера» оказалась невероятно успешным среди простых игроков. Кстати, её эксклюзивный для PlayStation контент пообещали выпустить на всех актуальных платформах.