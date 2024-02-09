Создатели Hogwarts Legacy показали забавные моменты разработки

Разработчики Hogwarts Legacy поделились роликом, которым демонстрирует забавные моменты разработки. Технические баги могут быть действительно забавными, но только если они не перешли в релизную версию игры.

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Внимание: видео содержит спойлеры к Hogwarts Legacy и старые материалы, которые затем были изменены или вырезаны.

Hogwarts Legacy вышла в 2023 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Мировые продажи игры превысили 22 млн копий