$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Создатели Hogwarts Legacy показали забавные моменты разработки

Разработчики Hogwarts Legacy поделились роликом, которым демонстрирует забавные моменты разработки. Технические баги могут быть действительно забавными, но только если они не перешли в релизную версию игры.

Создатели Hogwarts Legacy показали забавные моменты разработки
© Скриншот

Внимание: видео содержит спойлеры к Hogwarts Legacy и старые материалы, которые затем были изменены или вырезаны.

Hogwarts Legacy вышла в 2023 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Мировые продажи игры превысили 22 млн копий

Несмотря на то, что многие игровые СМИ и премии в целом игнорировали существование Hogwarts Legacy, ролевое приключение во вселенной «Гарри Поттера» оказалась невероятно успешным среди простых игроков. Кстати, её эксклюзивный для PlayStation контент пообещали выпустить на всех актуальных платформах.

Игры
Гарри Поттер