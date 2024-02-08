Subnautica 2 должна выйти в этом году с кооперативом и элементами игры-сервиса
Корейская компания Krafton поделилась отчётом за 2023 финансовый год. Выручка (1,43 млрд долларов) и операционная прибыль (577,2 млн долларов) показали рост на 3% и 2% соответственно в годовом исчислении. Вероятно, управленцы ожидают рост бизнеса в дальнейшем, ведь в разработке находится целых 30 проектов.
В это число входит и Subnautica 2, релиз которой запланировали на этот год. Изначально сообщалось, что сиквел Subnautica выйдет в начале 2025 года. Грядущая новинка станет многопользовательским продолжением с поддержкой кооператива до четырёх человек и элементами игры-сервиса. При этом будет сохранён и одиночный режим. Игра разрабатывается на базе Unreal Engine 5 — от использования движка Unity было решено отказаться.
Также в 2024 году должна выйти «убийца The Sims» InZOI. Посмотреть на игровой процесс симулятора жизни можно в отдельной новости. Игроки смогут создать собственного персонажа в продвинутом редакторе.
Отметим, что третий год подряд рост выручки показывает PUBG: Battlegrounds. В 2023 финансовом году он составил 37% в сравнении с 2022 годом. До конца 2024 года должна выйти Project Black Budget (больше подробностей) во франшизе PUBG, которую Krafton хочет активно развивать.