Игроки открытого теста Skull and Bones пожаловались на проблемы с подключением

В пиратском экшене Skull & Bones началось открытое бета-тестирование на PC (в Ubisoft Connect и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Оно продлится до 12 февраля и предлагает изучить побережье Африки и Восточной Индии. Достигнутый прогресс можно будет перенести в релизную версию вместе с внутриигровыми бонусами за участие в тестировании.

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К сожалению, не обошлось без технических проблем. Часть игроков не может подключиться к серверам из-за нескольких ошибок. В одном случае игра сообщает, что серверы для текущей сборки не работают, другие же рассказывают о проблемах с сервисами Ubisoft.

Одним из возможных решений проблемы стало отключение функции кросс-плея в настройках. Сделать это можно как на PC, так и на консолях, но такой способ помог не всем игрокам.