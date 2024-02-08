Игроки открытого теста Skull and Bones пожаловались на проблемы с подключением
В пиратском экшене Skull & Bones началось открытое бета-тестирование на PC (в Ubisoft Connect и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Оно продлится до 12 февраля и предлагает изучить побережье Африки и Восточной Индии. Достигнутый прогресс можно будет перенести в релизную версию вместе с внутриигровыми бонусами за участие в тестировании.
К сожалению, не обошлось без технических проблем. Часть игроков не может подключиться к серверам из-за нескольких ошибок. В одном случае игра сообщает, что серверы для текущей сборки не работают, другие же рассказывают о проблемах с сервисами Ubisoft.
Одним из возможных решений проблемы стало отключение функции кросс-плея в настройках. Сделать это можно как на PC, так и на консолях, но такой способ помог не всем игрокам.
Skull & Bones выйдет 16 февраля. В честь этого Ubisoft показала эпичный релизный трейлер. Игроков ждёт множество испытаний и событий, а также разнообразный энд-гейм контент. Игра будет обновляться с помощью сезонов, первый из которых представит Филиппа Ла Песте, грозного повелителя пиратов Карибского моря.