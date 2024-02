По данным СМИ, массовые увольнения Microsoft затронули и студию Toys for Bob, авторов Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Кроме того, у Toys for Bob закрыли офис в Калифорнии — многие предположили, что это означает финал истории для студии в целом. Но, похоже, что она продолжит работу, хотя на данный момент её будущее «туманно».

Похожим образом ранее пострадала и студия Sledgehammer Games, которая занималась серией Call of Duty — число уволенных сотрудников составило 76 человек. Компания тоже осталась без офиса, а остальных сотрудников перевели на «удалёнку». Возможно, что похожая судьба ждёт и Toys for Bob.

В последние годы студия тоже помогала с развитием серии Call of Duty, включая Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).