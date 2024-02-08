По данным СМИ, массовые увольнения Microsoft затронули и студию Toys for Bob, авторов Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

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Из студии увольняют сразу 86 человек, которые входят в озвученный ранее список из 1900 работников. При этом в общей сложности в Activision Blizzard работу потеряют 899 человек — это произойдёт до конца марта.

Кроме того, у Toys for Bob закрыли офис в Калифорнии — многие предположили, что это означает финал истории для студии в целом. Но, похоже, что она продолжит работу, хотя на данный момент её будущее «туманно».

Похожим образом ранее пострадала и студия Sledgehammer Games, которая занималась серией Call of Duty — число уволенных сотрудников составило 76 человек. Компания тоже осталась без офиса, а остальных сотрудников перевели на «удалёнку». Возможно, что похожая судьба ждёт и Toys for Bob.

В последние годы студия тоже помогала с развитием серии Call of Duty, включая Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).

Многих пользователей сети расстроили подобные новости, поскольку фанаты ожидали, что студия займётся новой частью Spyro или Crash под руководством Microsoft.

Возможно, что ситуацию более подробно прояснит Фил Спенсер, который ранее поведал о проведении бизнес-мероприятия на следующей неделе. Там же должны упомянуть и про слухи о релизе игр с Xbox на PS5 и Nintendo Switch.