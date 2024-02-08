Шутер The Finals скачали более 10 млн раз — игра превзошла ожидания издателя

На этой неделе стало известно, что условно-бесплатный сетевой шутер The Finals скачали более 10 млн раз. Игре удалось достичь подобного результата всего за две недели.

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Отмечается, что с финансовой точки зрения шутер также смог превзойти все ожидания издателя Nexon. На волне такого успеха компания даже размышляет о том, чтобы превратить The Finals в полноценную франшизу. Напомним, за разработку проекта отвечают создатели классических частей Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4.

На пике в The Finals играло одновременно 241 тыс. человек в Steam. Однако сейчас онлайн тайтла немного просел до 30 тыс. ежедневных пользователей.