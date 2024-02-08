Состоялся релиз Helldivers 2 — пиковый онлайн в Steam уже превысил 50 тысяч

8 февраля состоялся релиз Helldivers 2 — кооперативного шутера от третьего лица от студии Arrowhead, известной в том числе по знаменитой Magicka. Проект уже доступен на ПК и PlayStation 5 с субтитрами на русском языке.

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Helldivers 2 рассказывает историю команды десантников, которые защищают целую галактику от инопланетных существ. Для уничтожения противников они используют разнообразные оружие и умения. Одна из самых необычных механик для жанра — дружественный огонь, из-за которого пользователи должны следить за точностью своих выстрелов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.