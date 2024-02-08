Blizzard затизерила «Ковбоя Бибопа» в трейлере девятого сезона Overwatch 2
Девятый сезон Overwatch 2 получил название «Чемпионы», а его старт запланировали на 13 февраля.
Анонс сопроводили свежим трейлером, который в числе прочего тизерит коллаборацию с аниме «Ковбой Бибоп». (прим. — с 2:25 в ролике).
Но о об этом событии Blizzard пока не спешит рассказывать подробнее. Игрокам Overwatch 2 и до «Ковбоя Бибопа» будем чем себя занять в рамках нового сезона. Там их ждут:
- полная переработка соревновательного режима с появлением нового высшего ранга Чемпион;
- временный режим «Космический кризис»;
- обновление боевого пропуска темой «Древний Ужас»;
- кооперативный PvE-режим защиты башни Hero Mastery Gauntlet — с 12 марта;
- новая косметика;
- празднование Дня святого Валентина и многое другое.