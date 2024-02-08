Blizzard затизерила «Ковбоя Бибопа» в трейлере девятого сезона Overwatch 2

Анонс сопроводили свежим трейлером, который в числе прочего тизерит коллаборацию с аниме «Ковбой Бибоп». (прим. — с 2:25 в ролике).

Но о об этом событии Blizzard пока не спешит рассказывать подробнее. Игрокам Overwatch 2 и до «Ковбоя Бибопа» будем чем себя занять в рамках нового сезона. Там их ждут: