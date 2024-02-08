Датамайнеры нашли в файлах Fortnite скины Шреддера и учителя Сплинтера

Датамайнеры сообщили, что нашли в файлах Fortnite скины Шреддера и учителя Сплинтера. Причём заклятый враг черепах получит две вариации облика, а их наставник — только одну.

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Ко всему прочему, в рамках коллаборации игроки получат тематические кирки, ховерборд, рюкзаки, набор с музыкальными композициями, загрузочные экраны, эмоции и граффити. Напомним, ранее в королевскую битву добавили облики самих Черепашек-ниндзя и журналистки Эйприл О'Нил.

Скины Шреддера

Epic Games

Epic Games

Скин учителя Сплинтера

Epic Games