Геймдиректор Final Fantasy 8 захотел изменить боевую систему в возможном ремейке

Ёсинори Китасэ, ветеран серии Final Fantasy и геймдиректор Final Fantasy VIII, решил высказать свои мысли о потенциальном ремейке игры, вышедшей в 1999 году. Одним из главных изменений, которое бы он внёс, стала полная переработка боевой системы.

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Он отметил, что игроки Final Fantasy 8 испытывали трудности из-за системы Junction, которая позволяла улучшать предметы. Некоторые игроки в силу малого опыта не могли разобраться с множеством статистических данных у разных предметов, поэтому дальнейшие сражения становились непреодолимыми. Китасэ бы переработал боевую систему, благодаря чему доступность для игроков и уровень сложности были бы лучше сбалансированы.

Однако пока надеяться на ремейк Final Fantasy 8 не стоит. Разработчик считает, что воссоздать объём контента из ролевых игр того времени не получится с «легкомысленным» отношением. Прежде чем браться за любой проект, заново воссоздающий классическую RPG, нужно «хорошенько подумать». Эту же мысль Ёсинори ранее развил в отношении Final Fantasy 6. Он упомянул, что работа над ремейком Final Fantasy 7 и его второй главой Rebirth заняла 10 лет — на шестую часть и другие игры уйдёт гораздо больше времени.