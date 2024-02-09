Helldivers 2 стала самой успешной игрой Sony в Steam по пиковому онлайну

Вышедшая Helldivers 2 уже получает много положительных отзывов от игроков. Вдобавок к этому у игры есть ещё одно мини-достижение — она стала самым успешным тайтлом Sony в Steam по пиковому онлайну, обогнав God of War и «Человека-паука»

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Пиковый онлайн в кооперативном шутере достинг 81, 8 тыс. человек, тогда как у God of War — 73,5 тыс. человек.

Топ-5 игр Sony по пиковому онлайну в Steam

Helldivers 2 — 81, 8 тыс. человек God of War — 73,5 тыс. человек «Человек-паук» — 66,4 тыс. человек Horizon Zero Dawn — 56,5 тыс. человек The Last of Us — 36,4 тыс. человек

Helldivers 2 рассказывает историю команды десантников, которые защищают целую галактику от инопланетных существ. Для уничтожения противников они используют разнообразные оружие и умения.