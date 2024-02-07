Свежий патч Tekken 8 вносит больше 20 исправлений в файтинг

Разработчики Tekken 8 сообщили о релизе патча 1.01.04, с которым в файтинге исправили различные ошибки и проблемы, поправив свыше 20 техническиих «шероховатостей».

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Кроме того, изменения коснулись общего баланса боёв, затронув различные приёмы персонажей — некоторые из них улучшили, тогда как другие ослабили.

Патч затронет данные, связанные с сохранёнными повторами матчей, поэтому пользователям советуют перед обновлением сохранить записи в формате видео.

Информация, связанная с «призрачными» матчами не пропадёт, но сами движения и приёмы бойцов тоже будут обновлены.

В частности, изменения коснулись Алиссы, Дьявола Дзина, Драгунова, Джека-8, Джун, Лео, Лероя, Лили, Рэйвен, Рейну, Нину и Стива с Ёсимицу.

Полный список изменений можно оценить на сайте Bandai Namco.

Сама Tekken 8 собрала положительные оценки критиков и пользователей, хотя последние одобрили свежую часть серии не сразу. Но сейчас у неё «очень положительный» рейтинг в Steam.

Кроме того, игра стартовала в Британской рознице мощнее, чем Street Fighter 6 и свежем топе обошла Like a Dragon: Infinite Wealth и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023).