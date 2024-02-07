Стример убил босса в Elden Ring с помощью азбуки Морзе

Испанскому стримеру под ником Silithur удалось победить Маргита — одного из первых сложных боссов Elden Ring, с помощью азбуки Морзе.

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Фрагмент битвы с боссом можно посмотреть в отрывке из Twitch ниже. Видно, как стример пытается парировать атаки и уворачиваться. В последний момент боя у персонажа остаётся очень мало здоровья, но босс всё же умирает.

Фанаты Elden Ring уже проходили игру различными способами: с помощью барабанов, бананов, танцевального коврика и другими способами. Этот способ стал ещё одним — пользователи в шутку занесли его в список самых необычных способов прохождения.